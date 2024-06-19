تركي آل الشيخ يكشف عن 3 أرقام قياسية حققها "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن 3 أرقام قياسية، حققها فيلم "ولاد رزق 3"، في أول أسبوع من عرضه.

المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، نشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إيرادات الأفلام، وكتب: "حقق فيلم ولاد رزق ٣ أرقام قياسية في اسبوع عرضه الأول، حيث بلغت الإيرادات بالجنيه المصري كالآتي: إجمالي مصر 92,000,000، إجمالي السعودية 85,000,000، إجمالي الخليج 87,000,000، إجمالي العراق والشام 15,000,000".

وتابع: "وبذلك يصبح إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي : 279,000,000 جنيه مصري في أسبوعه الاول"

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي أل الشيخ، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.