"ولاد رزق 3" يتصدر تريند "أكس"وتركي آل الشيخ يعلن تحقيق الفيلم 3 أرقام قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر فيلم "ولاد رزق 3" قائمة تريند موقع "إكس"، بالتزامن مع إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن 3 أرقام قياسية، حققها الفيلم، في أول أسبوع من عرضه.

فيلم "ولاد رزق ٣"، احتل المركز الأول في قائمة تريند موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تحقيق أرقام قياسية في إيرادات شباك التذاكر

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، كشف عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، عن أرقام إيرادات الفيلم، وكتب: "حقق فيلم ولاد رزق ٣ أرقام قياسية في أسبوع عرضة ادأول حيث بلغت الإيرادات بالجنيه المصري إجمالي مصر 92,000,000، إجمالي السعودية 85,000,000، إجمالي الخليج 87,000,000، إجمالي العراق والشام 15,000,000".

وتابع: "وبذلك يصبح إجمالي إيرادات الفيلم في العالم العربي : 279,000,000 جنيه مصري في أسبوعه الاول"