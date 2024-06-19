50 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل التعاون مع الشركة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل الشراكة مع الشركة المتحدة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "اجتماع مثمر ومهم مع أخي العزيز الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة واتفاقات مهمة جداً ستكون قفزة كبيرة".

وتابع: "منها 1- الانتهاء من جميع التراخيص لصندوق big time للأفلام من هيئة سوق المال السعودية برأس مال ٥٠ مليون دولار وبشراكة بين Gea والمتحدة للأفلام ومستثمرين سعوديين".

وأضاف:"2- الاتفاق على إقامة ثلاث حفلات غنائية كبرى في العلمين هذه السنة برعاية موسم الرياض، ٣- الاتفاق على ٤ مسرحيات كبرى تقام في مصر هذه السنة برعاية موسم الرياض ومسرحيتين كبرى تقام في الرياض برعاية المتحدة".

واستكمل:" ٤- الإسراع في الاتفاقية بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض، إن شاء الله يكون هذا التعاون دافع لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين".