فن ومشاهير

50 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل التعاون مع الشركة المتحدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن تفاصيل الشراكة مع الشركة المتحدة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "اجتماع مثمر ومهم مع أخي العزيز الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة واتفاقات مهمة جداً ستكون قفزة كبيرة".

وتابع: "منها 1- الانتهاء من جميع التراخيص لصندوق big time للأفلام من هيئة سوق المال السعودية برأس مال ٥٠ مليون دولار وبشراكة بين Gea والمتحدة للأفلام ومستثمرين سعوديين".

وأضاف:"2- الاتفاق على إقامة ثلاث حفلات غنائية كبرى في العلمين هذه السنة برعاية موسم الرياض، ٣- الاتفاق على ٤ مسرحيات كبرى تقام في مصر هذه السنة برعاية موسم الرياض ومسرحيتين كبرى تقام في الرياض برعاية المتحدة".

واستكمل:" ٤- الإسراع في الاتفاقية بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض، إن شاء الله يكون هذا التعاون دافع لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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