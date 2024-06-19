إلهام شاهين توجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بسبب "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أشادت النجمة إلهام شاهين، بالمستوى الذي ظهر به فيلم "ولاد رزق 3"، الذي تم إنتاجه وتصويره في الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ

النجمة إلهام شاهين، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صور لها مع النجمة هالة صدقي وفريق الفيلم، وكتبت: "مع أسرة فيلم أولاد رزق 3 (القاضية) الذي تم أغلب تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.. أحييهم جميعا، برافو، أقوى أفلام الأكشن في تاريخ السينما العربية"

وتابعت: "فيه مجهود جبار من كل صناع الفيلم، طارق العريان مخرج متميز جدا جدا في هذه النوعية من أفلام الأكشن ومتأثر جدا بالسينما الأمريكية، برافو طارق ومجهود جبار من مدير التصوير مازن المتجول، والممثلين رائعين وعاملين مجهود كبير ، كلهم متميزين"

وأضافت: "أحمد عز حضور قوي ولياقة واضحة.. عمرو يوسف كاريزما خاصة وخفة دم وقوة شخصية.. آسر ياسين أداء عبقري.. كريم قاسم هايل.. علي صبحي كوميديان جميل، الحقيقة كل الأدوار لها بصمة حتى ضيوف الشرف.. برافو محمد ممدوح وإياد نصار وأحمد فهمي وسيد رجب وأحمد الرافعي.. وكل البنات رائعين.. أسماء جلال ونسرين أمين وفيدرا ورزان مغربي ".

وتابعت: "الحقيقة كل من عمل في هذا الفيلم أمام ووراء الكاميرا قدموا شغلهم بإجادة تامة ..أحييهم جميعا على هذا النجاح.. والإيرادات الخيالية الغير مسبوقة.. وطبعا وراء هذا الجهد إنتاج قوي جدا جدا جدا",

النجمة إلهام شاهين، أضافت: "شكرا هيئة الترفيه السعودية والمستشار تركي آل شيخ على الاهتمام بالسينما المصرية وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتقديم الفيلم بهذه الصورة.. ليكون أقوى أفلام الأكشن بالسينما العربية .. مبروك لكل صناع الفيلم هذا النجاح الكبير ".