تحت رعاية وزيرة الثقافة.. خالد جلال يفتتح عرض "العيال فهمت" على مسرح ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "العيال فهمت" أمس الثلاثاء، على مسرح ميامي بوسط البلد.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، مأخوذ عن الفيلم الموسيقي الغنائي "صوت الموسيقى"، وهو عرض اجتماعي كوميدي غنائي، بطولة: رامي الطمباري، عبدالمنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، أميرة فايز، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الواعدين.

"العيال فهمت" ديكور د.حمدي عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، دعاية أحمد نور، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق علي وأحمد الملواني، مخرج منفذ محمد مسعد، إخراج شادي سرور

ويعد العرض ضمن خطة عروض البيت الفني للمسرح خلال أجازة العيد والتي تتضمن افتتاح ٦ عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهم: "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم ٥ عروض وهم: "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا"