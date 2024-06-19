تعرف على إيرادات فيلم "أهل الكهف" بعد أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات فيلم "أهل الكهف" حاجز ال ٣ ملايين جنيه بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بالسينمات

وحقق الفيلم بعد أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي إيرادات قدرها ٣ ملايين ٨٦٦ ألف ٧٦٩ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٣ أفلام أخرى بالسينمات هي: (ولاد رزق ٣- القاضية، اللعب مع العيال، عصابة الماكس)

فيلم "أهل الكهف" بطولة: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، مأخوذة عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة