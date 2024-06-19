شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف تفاصيل اجتماعه مع عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية تفاصيل الاجتماع مع عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا على أنه كان اجتماع مثمر ومهم، وشهد اتفاقات مهمه جداً ستكون قفزة كبيرة حسب تعبيره.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: أنه تم الانتهاء من جميع التراخيص لصندوق big time للأفلام من هيئة سوق المال السعودية برأس مال 50 مليون دولار وبشراكة بين Gea والمتحدة للأفلام ومستثمرين سعوديين، والاتفاق على إقامة ثلاثة حفلات غنائية كبرى فى العلمين هذا العام برعاية موسم الرياض.

كما تم الاتفاق على 4 مسرحيات تعرض فى مصر هذه العام برعاية موسم الرياض ومسرحيتين تعرضان فى الرياض برعاية المتحدة، بالإضافة إلى الإسراع فى الاتفاقية بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية وموسم الرياض.

وختم تركي آل الشيخ تصريحاته قائلا: "إن شاء الله يكون هذا التعاون دافع لتعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين".

من ناحية أخرى سبق وكشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية فى وقت سابق تفاصيل اجتماعه بممثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل التعاون السينمائى خلال الفترة المقبلة من خلال سلسلة من الأفلام الكبيرة.

وكتب المستشار تركى آل الشيخ وقتها على صفحته على فيس بوك: "عقدنا اليوم الاجتماع الثانى، اجتماع مثمر ومهم لصندوق Big Time للأفلام في مدينة جِدة في المملكة العربية السعودية مع الأخ العزيز أحمد بدوى ممثلاً عن الشركة المتحدة للإنتاج السينمائى والشركاء والمستثمرين السعوديين".