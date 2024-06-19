شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تعتذر لـ محيى إسماعيل بعد نشرها خبر خاطئ لوفاته على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة نهال عنبر إلى الفنان محيى إسماعيل، من خلال حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وذلك بعدما تم الإعلان عن صفحتها خبر خاطئ يفيد وفاة الفنان محيى إسماعيل.

إلا أنها سرعان ما تداركت الأمر وحرصت على الاعتذار للفنان محيى إسماعيل عن الخطأ وكتبت عبر حسابها على الانستجرام، قائلة: "اعتذار للفنان القدير محيي إسماعيل عن البوست الخطأ من السوشيال ميديا، أعتذر لحضرتك عن الخطأ غير المقصود تماماً من إدارة السوشيال ميديا».



نهال عنبر على انستجرام

وظهر الفنان محيى إسماعيل نهاية الشهر الماضى، بشكل مختلف، فى فيديو كليب جديد نشره عبر حسابه الشخصى بفيس بوك، وهو يغنى أغنية بعنوان "القرن الـ21"، وكتب: "أغنية القرن الـ21 تأليف وأداء وإخراج محيي إسماعيل"، وسرعان ما حرص عدد كبير من متابعيه على مشاركة الكليب عبر حساباتهم وصفحاتهم.

الفنان محيي إسماعيل نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.