بعد الإقبال الشديد، مهرجان “إهدنيّات الدولي” يُضيف ليلة ثانية لناصيف زيتون

قرّرت إدارة “مهرجان إهدنيّات الدولي” في نسخته العشرين، إضافة حفلة ثانية للفنان ناصيف زيتون ضمن فعاليات المهرجان، بتاريخ ٢٦ تموز/يوليو ٢٠٢٤.

في التفاصيل، أعلنت إدارة المهرجان الخبر السار عبر “إنستغرام”، حيث أشارت ان تذاكر الحفل الفني المقرّر ان يحييه ناصيف زيتون، في ٢٥ تموز/يوليو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان إهدنيات الدولي، قد نفدت بشكل كامل، لذلك قرّرت إدارة المهرجان إضافة حفل ثانٍ لـ “زيتون”، في خطوة شكّلت مفاجأة سعيدة لمحبيّه وجمهوره.

نشير أن برنامج مهرجان “إهدنيّات الدولي” غنيّ ومتنوّع، إذ تنطلق الحفلات مع “رحبانيّات” تكريماً للفنّان الكبير الراحل الياس الرحباني، احتفاءً ببصمته في الإرث الموسيقي اللبناني وذلك في ليلة الافتتاح في ١٨ تموز/ يوليو، مع تحيّة لروحه بقيادة غسان الرحباني.

وسيكون الجمهور أيضًا على موعد أيضاً مع حفلة للفنانة عبير نعمة، في أوّل إطلالة لها على مسرح “إهدنيّات”(٧/٢٠)،

وعلى البرنامج أيضًا محطّة مع المسرح اللبناني من خلال عرض “ميري كريم” للمخرج نبيل عرقجي (٧/٢١)، كما لجمهور “إهدنيّات” أيضاً حصّة مع ليلة طربية مع الفنانة ميادة الحناوي (٧/٢٧) وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا، ليكون الختام مع سهرة شبابيّة راقصة Dancing Moon II (٧/٢٨) ، إضافةً إلى عرضين مجّانيين للأطفال مع غنوة (٧/٢٢) ولونا (٧/٢٤) بالتعاون مع اليونيسف.