جميلة عوض تنشر صورا من شهر العسل بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال قضائها شهر العسل ببحيرة كومو بإيطاليا.

ونشرت جميلة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى اختيار بجد المكان يجنن" ، "قمر"، "جميلة الجميلات" ، "سكر بجد" ، "استمتعي" ، "ربنا يسعدكوا" ، "إيه العروسة القمر دي".

واحتفلت جميلة عوض، يوم 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت "جميلة" مع "حافظ" بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، ومسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.