هالة صدقي توجه رسالة لـ صناع فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة لصناع فيلم "ولاد رزق 3" بعد حضورها العرض الخاص للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت هالة، صورة تجمعها مع فريق عمل الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لفيلم ولاد رزق والافتتاح المشرف جدا بالرياض لصناعة السينما، ومبروك للنجاح الكبير لأسرة الفيلم وصناعه".

وأقيم الإثنين الماضي، العرض الخاص لفيلم"ولاد رزق 3 " بالرياض في موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم "ولاد رزق 3 " بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي.