بسبب"القيصر الراحل محيي إسماعيل".. صفحة نهال عنبر تصدر بيان إعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت الصفحة الرسمية للفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بيانا تعتذر فيه عن الصورة التي تم نشرها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وحملت تعليق "القيصر الفنان الراحل محيي إسماعيل".

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة الفنانة على إنستجرام: "إعتذار واجب.. بصفتي مدير فريق السوشيال ميديا ل منصات السوشيال ميديا " اعتذر للفنان الكبير محي إسماعيل عن الخبر الخطأ الغير مقصود بالتاكيد".

وأضاف البيان: "والفنانة/ نهال عنبر لم تعلم أبدا عن نزول الخبر لإنشغالها بالمسرح بالإسكندرية، والخطأ من أحد فريق العمل.. أرجو تقبل اعتذارنا.. مدير السوشيال ميديا".

ويعد الفنان محيي إسماعيل من مواليد 8 نوفمبر 1940 واشتهر بأداء الأدوار المركبة، ومن مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969، ومن أشهر أفلامه "الأخوة الأعداء" مع نور الشريف وحسين فهمي ويحيى شاهين.

وقدم العديد من المسرحيات، منها "الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية"، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.

ومن أفلامه "الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي".