نشوى مصطفى عن "ولاد رزق 3": "فيلم عالمي وإنتاج محصلش قبل كدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشادت الفنانة نشوى مصطفى بأداء فريق عمل فيلم ولاد رزق 3: القاضية، بطولة الفنان أحمد عز.

وكتبت "نشوى"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ولاد رزق فيلم عالمي، لا يقل حالة فرجة معتبرة ومفتخرة، وإنتاج محصلتش قبل كدة، يارب تتكرر العظمة دي في أعمال فنية كتير أفلام ومسلسلات ومسرح وموسيقى.. الفن نور".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.