بعد غياب ٣ سنوات.. نجم "إكس فاكتور" محمد الريفي يعود للغناء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا المطرب المغربي محمد الريفي، أول أمس الإثنين، حفل زفاف بمدينة الأقصر، وهو ما يمثل عودته للغناء بالقاهرة بعد غياب 3 سنوات.

ومن المقرر أن يستقر نجم إكس فاكتور في مصر خلال الفترة المقبلة من أجل إحياء أكثر من حفل غنائي، والاستقرار على أعمال غنائية جديدة.

وكان الريفي قد كشف في أغسطس 2023 عن نيته اعتزال الغناء، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلا: "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال، أخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويا رب إلى طريق الخير".

يذكر أن، محمد الريفي هو نجم الموسم الأول من برنامج "ذا إكس فاكتور" النسخة العربية متحديا كل من إبراهيم عبد العظيم من ليبيا وأدهم النابلسي من الأردن.