شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يقدم حفلا غنائيا في البحرين .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

يقدم النجم أحمد سعد غدا حفلا غنائيا في البحرين تزامنا مع احتفالات العيد، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره مجموعة كبيرة من أغانيه الحديثة والقديمة منها اختياراتى مدمرة حياتى ووسع وسع وكل يوم وغيرها .



واختتم مؤخرا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.



وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.