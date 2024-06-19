شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد يحيى يشارك لأول مرة كموزع فى أغنية تتحبى لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

بعد النجاح الذى حققه الملحن محمد يحيى فى مجال التلحين وتعاونه مع كبار المطربين على رأسهم الهضبة عمرو دياب وإليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وحماقى وغيرهم، يشارك لأول مرة فى توزيع أغنية تتحبى الذى طرحها عمرو دياب مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان محمد يحيى وميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات أغنية تتحبى: الدلع يِتشال له ناسه، والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي.. تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني، هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه، وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي، يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي .

وتعاون الملحن محمد يحيي مع عمرو دياب في عدد من الأغانى تخطت 30 أغنية منها منها طول منا شايفك، لو قادر، روحى مرتحالك، خليك معايا، يدق الباب، خلينا نشوفك، ياروقانك، الجو جميل، ناس حلوة، وزير السعادة، مضحوك علينا، خلص على قلبى، وغيرها من الأغانى.