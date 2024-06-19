بعد 28 عاما من "يا دنيا يا غرامي".. فيلم جديد يجمع إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن المشاركة في فيلم يجمعها بالفنانة ليلى علوي والفنانة هالة صدقي قريبًا، بعد مرور 28 عاما من المشاركة في فيلم "يا دنيا يا غرامي".

وشاركت "إلهام" جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعتها بـ ليلى علوي وهالة صدقي، وعلقت: "أجمل الأوقات مع صديقات العمر هالة صدقي وليلى علوي، جمعتنا صداقة طويلة في الحياة وعلى الشاشة وفي فيلم يا دنيا يا غرامي، الفيلم الذي لاقى نجاح كبير جدا عند عرضه، وحصلنا جميعا على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية".

وأضافت: "أجمل فيلم عن الصداقة بحبة جدا، وان شاء الله سيجمعنا قريبا فيلم قلبي يحبك يا دنيا".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، كان حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، وشاركها البطولة أحمد فهمي وندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.

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