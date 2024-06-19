علي ربيع يهنئ أحمد حلمي على نجاح مسرحية "ميمو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان الشاب علي ربيع التهنئة إلى فريق عمل وأبطال مسرحية "ميمو"، بطولة الفنان أحمد حلمي.

ونشر "ربيع" صورة تجمعه بأبطال المسرحية، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "ألف مبروك مسرحية ميمو.. جميلة أوي أوي".

وعرضت مسرحية "ميمو" خلال أيام عيد الأضحى في مصر، بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية ميمو شارك فيها عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد حلمي، بينهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

وتفاعل أبطال المسرحية مع الصورة، وكان أبرزهم تعليق الفنانة هنا الزاهد، وكتبت: "يا علي يا علي نورتنا"، ورد الفنان محمود رضوان، وعلق: "نورتنا يا حبيبي".

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