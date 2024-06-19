فن ومشاهير

"شكرًا على إيمانك ودعمك".. رزان مغربي توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رزان مغربي، رسالة شكر لصناع فيلم "ولاد رزق 3" بعد حضورها العرض الخاص للعمل في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض .

ونشرت "رزان"، صورة تجمعها بأبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3" رفقة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وكتبت: "من افتتاح فيلم ولاد رزق في الرياض، صورة بألف كلمة… صورة للتاريخ".

وأضافت: "ألف شكر للمملكة العربية السعودية ومعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على الدعوة وكرم الضيافة والحفاوة في الرياض الحبيبة، ألف شكر على إيمانك ودعمك المستمر للفن ونجومه".

وأكملت: "سعيدة بوجودي ضمن كوكبة كبيرة من النجوم في عمل ناجح كسر كل الإيرادات وتخطى كل التوقعات".

وأقيم الإثنين الماضي، العرض الخاص لفيلم"ولاد رزق 3"، بالرياض في موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم "ولاد رزق 3 " بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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