شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة House of the Dragon تعترض على حذف مشهد إباحى لها بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترضت النجمة أوليفيا كوك، صاحب شخصية أليسنت هايتاور في المسلسل الشهير House of the Dragon، بعد حذف مشهد إباحى لها من ضمن أحداث الموسم الثانى، مشيرة إلى تصريحاتها لمجلة Elle أن المشهد صنف أنه حيوانياً حيث لمحت بأنه مبالغ فيه.

ووفقاً لتصريحات كوك، التي نقلتها صحيفة فاريتي، فإن النجمة اختلفت مع المؤلف رايان كونديل عندما قرر قطع أحد مشاهدها الجنسية من الموسم الثاني، وقالت "لم يكن الأمر جميلًا، أعتقد أن رايان قال أننا لم نتعلم المزيد عن الشخصيات، وهو ما لا أتفق معه قليلاً، لكن لا بأس إنه عرضه".

تلعب "كوك" دور أليسنت هايتاور في المسلسل الذي يسرد حقبة استباقية عن احداث مسلسل "Game of Thrones" الذي عرضته قناة HBO، والذي بدأ للتو موسمه الثاني، وعملت كوك بشكل وثيق مع منسقة العلاقات الحميمة في العرض فانيسا كوفري في أي مشهد جنسي طُلب منها تصويره للمسلسل، وأضافت كوك عن المشاهد الجنسية في المسلسل: "اعتقدت أنه سيكون هناك المزيد"، نظراً لسمعة مسلسل Game of Thrones بسبب العري".

وأنتهت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بـ قتل الأشخاص الذين استأجرهم الأمير دايمون لـ ابن الملك إيجون الثانى، جيهيريس، بعد أن فشلا في الوصول لـ إيموند تارجارين، وذلك من خلال مقابلتهما عن طريق الصدفة لـ الملكة هيلينا زوجة وشقيقة الملك إيجون الثانى، وسؤالها عن الطفل الذكر في أولادهما بسبب الشبه الواضح بينهما، ومع اشرتها على الطفل انقضا عليه وقاما بـ قطع رأسه، لتجرى بدورها على والدتها لـ تخبرها أنهم قاموا بـ قتل الطفل الذكر جيهيريس.