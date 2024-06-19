تركي آل الشيخ مشيدًا بنجاح "ولاد رزق 3": فيلم عربي مميز حطم الأرقام القياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الاحتفال بنجاح فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي يعرض بالسعودية بالتزامن مع عرضه في مصر.

وتحدث "تركي آل الشيخ" عن نجاح فيلم "ولاد رزق" في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، قائلًا: "سعيد بهذا التعاون مع فيلم عربي مميز بدعم من موسم الرياض، وطموحنا الجزء الرابع أن يكون أفضل وعلى مستوى المملكة".

وأضاف، أن فيلم ولاد رزق 3، حطم أرقام قياسية كبيرة في تاريخ السينما العربية، هذا هو موسم الرياض وهيئة الترفيه، لافتًا إلى أن الفيلم حقق صدى رائع.

وأقيم الإثنين الماضي، العرض الخاص لفيلم"ولاد رزق 3"، بالرياض في موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

فيلم "ولاد رزق 3 " بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، ومحمد لطفي.

اقرأ أيضا..

"شكرًا على إيمانك ودعمك".. رزان مغربي توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

تعرف على إيرادات فيلم "أهل الكهف" بعد أسبوع من طرحه بالسينمات