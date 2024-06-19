"كنا بنهزر".. العسيلي ومسلم يكشفان حقيقة فيديو "المشاجرة" | فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنانان محمود العسيلي، ومسلم، حقيقة المشاجرة التي وقعت بينهما مؤخرًا.

ونشر محمود العسيلي، فيديو له رفقة مسلم عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، متحدثًا للجمهور: "زي ما أنتم شايفين إحنا كنا بنهزر ومفيش حاجة بينا.. ودي أغنية اسمها لا أبالي انتظرونا".

يذكر أن مسلم نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يشتبك بالأيدي مع الفنان محمود العسيلي، مؤخرًا، قائلًا: "والله العظيم هقول لحمدي بدر"، ليرد عليه العسيلي: "أنت متأخر عليا كل ده هستناك 15 سنة".

وحدثت المشاجرة بين مسلم والعسيلي في إطار الترويج لـ أغنيتهما الجديدة "لا أبالي".

وعلق رواد موقع "انستجرام" على الفيديو: "حلو ده.. شربناها"، "يعيش محمود العسيلي"، "أنا معجب بك كثيراً"، "منتظرين الأغنية".

يذكر أن الفنان مسلم حذر متابعيه من استخدام أحد التطبيقات الخاصة باستئجار السيارات بسبب ما حدث مع خطيبته، ونشر مسلم مقطع فيديو عبر حسابه على نفس التطبيق وعلق: "يا جماعة أنا بحذر كل اللي بيتعامل مع تطبيق النقل التشاركي محدش يتعامل معاه لأن الموضوع كتر أوي ومشاكله كترت، أنا من 3 ساعات خطيبتي كانت جيالي في مكان، قعد يطول بيها ويعدي المكان لولا أن أنا طلعت وراه بالعربية وقفتها ووقفته".

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