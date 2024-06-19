أحمد عز عن "ولاد رزق 3": "مبسوط أننا صورنا في الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته بنجاح فيلم "ولاد رزق 3"، وتحقيق إيرادات قياسية غير مسبوقة في تاريخ السينما العربية.

وقال "عز"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام": "أنا سعيد جدا ومبسوط أني صورت في الرياض وشعرت أني مخرجتش بره القاهرة حاسس أني صورت في بلدي".

ووجه أحمد عز رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على الدعم الذي قدمه لفيلم "ولاد رزق 3"، وإلى الجمهور السعودي على الحفاوة والكرم والتقدير.

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي.

ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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