عمرو سلامة يعلن مشاركة فيلمه "ستين جنيه" بمهرجان تورنتو بكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن مشاركة فيلمه السينمائي القصير"ستين جنيه" بمهرجان الفيلم العربي في تورنتو بكندا.

ونشر سلامة، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يشارك الفيلم القصير (ستين جنيه) في مهرجان الفيلم العربي في تورونتو في كندا".

قصة فيلم٦٠ جنيه مستوحاة من أغنية لـ زياد ظاظا، وتتناول أحداثا بعضها حقيقي تناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام، وبطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي، ومن إخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداثه حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.