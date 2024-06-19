محمد رمضان يعلن غيابه رسميًا عن موسم دراما رمضان 2025

القاهرة- الخليج 365
أعلن الفنان محمد رمضان، غيابه عن موسم رمضان القادم، وعدم المشاركة في أي مسلسل خلال شهر رمضان 2025 .
محمد رمضان يعلن غيابه عن موسم مسلسلات رمضان 2025
و كتب محمد رمضان، خلال منشور عبر حسابه الرسمي عبر موقع «فيسبوك»: «رسميًا غيابي عن دراما رمضان 2025».
أخر أعمال محمد رمضان
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان العام الماضي 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا بالعمل، حيث شارك في بطولة عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: هالة صدقي، مي كساب، زينة، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، وجوري بكر، لبنى ونس، سلوى عثمان، والعمل من اخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق.
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