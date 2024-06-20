قبل أيام من عرضها.. يسرا تطرح بوستر منفرد لمسرحية "ملك والشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الفنانة يسرا بوستر منفرد لها من مسرحية "ملك والشاطر"، والتي من المقرر عرضها ضمن موسم الرياض، الفترة المقبلة.

ونشرت "يسرا" البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي علي "إنستجرام"، وعلقت: "مسرحية ملك والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في ملك روحي، المسرحية بداية من ٢٦ يونيو حتى ٦ يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية".

وتضم المسرحية نخبة من ألمع النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز والفنان سيد رجب، تأليف وإخراج محمد حمدي، وتحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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