تصل إلى 200 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "يا أنا يا لاء"، "تملي معاك"، برج الحوت" انت الحظ"، "مابتغيرش"، "وياه" شكرًا من هنا لبكره"، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل الغنائي في 5 فئات، والتي بدأت من 3000 آلاف حتى 200 ألف جنيه.

وإليكم أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي:

الفئة الأولى Vip: 5500 جنيه.

الفئة الثانية Vip: 4500 جنيه

الفئة الثالثة: 4000 جنيه.

الفئة الرابعة: 3500 جنيه.

الفئة الخامسة: 3000 جنيه.

vip لاونج: يبدًا من 100 ألف جنيه لـ 200 ألف جنيه حسب عدد الأفراد.

يعد هذا الحفل الأول الذي يجمع الثنائي عمرو دياب، وآدم بورت، بعد ظهور "الهضبة"، معه في حفل "الأهرامات".

وتألق عمرو دياب في حفله الأخير في دبي، أمس الثلاثاء، والذي أقيم وسط حضور جماهيري كامل العدد، محققًا بحفله رقمًا قياسيًا بحضور جمهوره.

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