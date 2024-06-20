هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة ساحرة والجمهور يعلق (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة هيفاء جمهورها مقطع فيديو لأحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تجاوزت إلى أشياءً أفضل".

وظهرت هيفاء مرتدية فستان أبيض طويل من الدانتيل الشفاف، مستعرضة جمالها وأناقتها وأبرزت "تاتو" العين الذي تتميز به، حيث حازت الإطلالة على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يؤبرني جمالك وفستان ولا غلطة"، "أجمل فتاة على قيد الحياة"، "قمر يا هيفاء"، "أنتي جميلة من الداخل بدون أي مجهود"، "نجمة ساطعة في سماء الكون"، القمر كله يا ناس".

يذكر أن آخر أغاني الفنانة هيفاء وهبي كانت بعنوان "يا نحلة" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، إلى جانب صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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