"تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جميلة عوض

شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال قضائها شهر العسل ببحيرة كومو بإيطاليا.

هيفاء وهبي

المطربة هيفاء وهبي، شاركت جمهورها مقطع فيديو لأحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" استعرضت جمالها و"تاتو" العين الذي تتميز به، حيث حازت الإطلالة على إعجاب عددا كبيرا من المتابعين.

لقاء الخميسي

احتفلت الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلاد ابنها، ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وكتبت: "عيد ميلاد سعيد".

مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ومختلفة، مرتدية فستان بألوان الصيف الزاهية.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها من أحدث ظهور لها بجزيرة ميكونوس اليونانية، أثناء استمتاعها بعطلة الصيف.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر موقع "إنستجرام" أحدث ظهور لها من داخل أحد المطاعم، وظهرت بإطلالة "كاجوال" مميزة تناسب أجواء السهرة.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبدالسلام، صورًا جديدة لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء إجازة الصيف أمام البحر في مدينة العلمين الجديدة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء استعدادها للمشاركة في العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" بمدينة الرياض.

حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره ومتابعيه أحدث جلسة تصوير خضع لها من داخل حمام السباحة أثناء قضاء عطلة الصيف.

ميرهان حسين

الفنانة ميرهان حسين، شاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها مرتدية فستان أبيض طويل، أبرز جمالها ورشاقتها.