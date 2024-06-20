حسين الجسمي عن حفل "ليلة عمر" بالكويت: الجمهور احتضني بمحبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعيد الأضحى مع الجمهور الكويتي في الحفل الثاني لمهرجان "ليلة عمر 2024" على مسرح قاعة "أرينا الكويت".

نشر الجسمي مجموعة صور من حفله الغنائي في الكويت، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مقاييس الحفلات في الكويت تختلف دائمًا، وعندما أغني معهم يحتضنوني بمحبتهم وتفاعلهم وتألقهم، شكرًا وأنا أحبكم".

قدم الجسمي بعضًا من أغانيه على آلة البيانو، وأهدى أغنية "يا ناسين الحبايب" إلى الفنان عبدالله الرويشد.

ووجه الجسمي التهنئة إلى شعب الكويت وأميرها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلًا: "عيدكم مبارك يا أهل الكويت.. نهني والدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الله يحفظه.. ونهنئكم بعيد الأضحى".

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