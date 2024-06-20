شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن الشاعر الغنائى محمد حمزة فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الشاعر الغنائى محمد حمزة، الذى قدم معظم أغانى الحب والرومانسية لنجوم الزمن الجميل منهم العندليب عبد الحليم حافظ ووردة ومحمد رشدى.

ولد الشاعر محمد حمزة بالمنيا فى 20 يونيو 1940، وهو شاعر مصرى، بدأ بكتابة الشعر الغنائى بالاحتراف عام 1963 عندما قدمته فايزة أحمد من خلال أغنية "أؤمر يا قمر"، وحظى بشهرة واسعة فى الوسط الغنائى وكتب لكبار المطربين حتى وصل رصيده إلى 1200 أغنية عاطفية وشعبية ووطنية، تغنى بها "نجاة الصغيرة، وفايزة أحمد، وشادية، ووردة الجزائرية، وصباح، ومحمد رشدى، وعفاف راضى، وعماد عبد الحليم، وهانى شاكر، وسميرة سعيد وغيرهم"، ومن بينها 37 أغنية لعبد الحليم حافظ أشهرها مداح القمر، وموعود، وسواح، وزى الهوى، وأى دمعة حزن لا، والتى كانت تتسم بالحزن.

وكتب حمزة أيضا أغانى العديد من الأعمال الفنية منها فيلم "كانت أيام" لرشدى أباظة ونادية لطفى وصباح ومسلسل "أوراق الورد" لحسن مصطفى وعمر الحريرى وكوثر العسال.

كما كتب "حكايتى مع الزمن" لوردة الجزائرية، و"سامحتك" لأصالة نصرى، وكان آخر من غنى من كلماته كاظم الساهر وسميرة سعيد.

ولم يكن حمزة شاعرا غنائيا مخضرما فقط بل عمل صحفيا وناقدا فى إصدارات روز اليوسف وصباح الخير وجريدة الوفد والأهرام الرياضى.