شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Inside Out 2 يحصد 71% من إيرادات التذاكر في المملكة المتحدة وأيرلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والرسوم المتحركة Inside Out 2 إيرادات ضخمة في شباك التذاكر داخل المملكة المتحدة وأيرلندا، واستحوذ على 71% من إيرادات شباك التذاكر برصيد 11.3 مليون جنية إسترليني أي ما يعادل 14.3 مليون دولار، وفقاً للأرقام الصادرة من Comscore.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Inside Out 2 لشركة ديزني بيسكار استحوذ على 71% من إيرادات شباك التذاكر، وحقق أكبر افتتاح في شباك التذاكر منذ فيلم "Barbie".

وسبق وحقق فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 أعلى ايردات في شباك التذاكر لهذا العام، وهو من انتاج شركة ديزني بيسكار، حيث وصلت ايراداته 155 مليون دولار محلياً و295 مليون دولار عالمياً في الأفتتاحية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Inside Out 2 خالف التوقعات وتخطي الأرقام المبدأية التي أعدتها ديزني مسبقاً وتجاوز الأرقام القياسية الافتتاحية في عطلة الأسبوع، ليحقق اكبر افتتاحية خارج أمريكا بداية من المكسيك بـ 30.2 مليون دولار، وتليها كوريا بـ 14.9 مليون دولار، والمملكة المتحدة لـ 13.9 مليون دولار، وألمانيا بـ 8.1 مليون دولار، والفلبين بـ 6.7 مليون دولار، ليحقق عالمياً 140 مليون دولار في الخارج ولم يتم افتتاحه بعد في الأسواق الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان.