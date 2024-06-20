شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو" يحيي حفلاً غنائياً بالساحل الشمالى غدا والان مع تفاصيل الخبر

يحيى المطرب أبو حفلاً غنائياً فى الساحل الشمالى غدا الجمعة 21 يونيو، يقدم فيه مجموعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره.

وكان قد طرح المطرب أبو أجدد أعماله الغنائية "كدابين" بشكل فيديو كليب مصور، تزامنا مع احتفالات عيد الحب الماضى، وصدم أبو من خلال الأغنية جمهوره بجرعة عاطفية غير رومانسية بعيدة تماما عن معظم أغانيه التى تتسم بالخفة والبهجة، حيث قدم لهم خلال "كدابين" جرعة واقعية مركزة من مشاعر الإحباط من الحب والتعلق بالناس القريبة منك، سواء أحبائك أو أصدقائك، من تعلق عليهم آمالا وعواطف لتصطدم بأرض الواقع المحبط من تصرفاتهم.



‎ويأتى كليب "كدابين" استكمالا لحالة من النشاط الفنى التى عاشها أبو خلال مطلع عام 2024، تزامنا مع نجاح أحدث أغانيه "سستمها"، الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم "السيستم"، للنجوم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، ويقدم خلاله أبو أيضا ظهورا خاصا خلال أحداث الفيلم مع زوجته نهال لهيطة.