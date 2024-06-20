شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور وحسين الجسمى يحييان حفلا غنائيا فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

يحيى الفنان تامر عاشور بصحبة الفنان حسين الجسمى حفلاً غنائياً فى مدينة دبى بالإمارات، وذلك يوم 21 يونيو، وهو الحفل الذى كان من المفترض أن تحييه المطربة شيرين عبد الوهاب، قبل اعتذارها بسبب سفرها فى رحلة استشفائية.

وكانت قد أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب عن إلغاء حفلها الغنائي في مدينة دبي، والذي كان من المقرر إقامته برفقة الفنان حسين الجسمي، يوم 21 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية، وكانت شيرين قد أبلغت الجهة المنظمة للحفل بهذا الأمر منذ أكثر من شهر.

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن هذا الالغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، مشيراً إلى أن شيرين انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما.