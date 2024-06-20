نهال عنبر تعتذر لـ محيي إسماعيل بعد إعلانها خبر وفاته

حالة جدل كبيرة آثارتها الفنانة نهال عنبر، عقب نشرها صورة برفقة الفنان محيي إسماعيل عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "القيصر الفنان الراحل".

ولكن سرعان ما أدركت نهال عنبر الخطأ وقامت بحذف الصورة، لتقدم عقب ذلك اعتذاراً رسمياً له، مؤكدة على أن التعليق الذي أرفقته بالصورة التي جمعتهما، ماهو إلا خطأ غير مقصود من إدارة السوشيال ميديا.

نهال عنبر تعتذر لمحيي إسماعيل

ونشرت الفنانة نهال عنبر، صورة للفنان محيي إسماعيل عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها على "إنستغرام" ، مكتوباً عليها: "أعتذر للفنان محيي إسماعيل عن البوست الخطأ من السوشيال ميديا، أعتذر لحضرتك عن الخطأ غير المقصود تماماً من إدارة السوشيال ميديا، ربنا يبارك في حضرتك"

آخر المشاركات الفنية لـ محيي إسماعيل

وشارك الفنان محيي إسماعيل في فيلم " الكنز2" الذي عرض عام 2019 ، حيث واصل هذا الجزء ما انتهى إليه الجزء الأول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

وضم العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم ، محمد رمضان، هند صبري،أمينة خليل ، وآخرون، والعمل من إخراج وتأليف شريف عرفة.



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