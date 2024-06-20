عمرو دياب يكشف سبب حضوره فيلم ولاد رزق 3

القاهرة- الخليج 365 حرص الهضبة عمرو دياب على حضور افتتاح فيلم ولاد رزق 3 بالسعودية، والذي يعرض حاليًا في دور العرض بمصر ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. والتقى الإعلامي عمرو أديب بالهضبة وسأله عن سبب حرصه لحضور افتتاح الفيلم ليرد: كلهم أصدقائي وأنا سعيد بيهم لأن العمل ده مختلف وولاد رزق بجزئيه الأول والثاني نجح بشكل كبير، وولاد رزق 3 بالإنتاج اللي شفته بيسموها إنتاج بالصبغة العالمية يفتح نفسنا. وأضاف عمرو دياب: وأنا بمعرفتي بمعالي المستشار تركي آل الشيخ كل الأعمال اللي بيعملها بيقدمها بصبغة عالمية، للمزيكا والسينما أنا لسه هشوفه دلوقتي الكواليتي اللي معمول والتريلر حاجات من بره، طارق العريان له باع معايا من زمان، بينه وبينا تاريخ قديم فنيا وموسيقيا أو لنجوم عظام اللي موجدين العمل كله متكامل فرحان إني موجود وأتمنى ليهم التوفيق قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

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