عمرو يوسف يكشف حقيقة استعانته بدوبلير في "ولاد رزق 3"

القاهرة- الخليج 365
كشف الفنان عمرو يوسف، حقيقة استعانته بدوبلير خلال أحداث فيلمه الجديد "ولا رزق 3"، والذي ينافس به على شباك التذاكر بموسم عيد الأضحى السينمائي.
وقال عمرو يوسف، ، أنا بقوم بعمل كل مشاهد الأكشن بنفسي ، وولاد رزق الجزء الثالث هتشوفه فيه جرعة اكشن كبيرة أتمنى ان تنال اعجاب الجمهور.
الفيلم تم تنفيذه بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الاول والثاني وبعد مطالبات كثيرة من الجمهور.
"ولاد رزق 3” من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.
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