انتقادات حادة لأحمد العوضي بسبب أضحية العيد

القاهرة- الخليج 365
تعرّض الفنان أحمد العوضي لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام"، وظهر فيه وهو يذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك.
ووجّه الكثير من المتابعين اتهاماً لعوضي بعدم مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في ذبح الأضحية بالطريقة الصحيحة، وهو ما أثار جدلاً بين متابعيه.
وكان العوضي قد نشر من خلال حسابه الخاص في "إنستغرام" فيديو ظهر فيه في أول أيام العيد بين أهالي منطقته وهو يذبح عجل الأضحية بنفسه، وسط تهليل الجمهور الذين حرص أغلبهم على التقاط الصور والفيديوهات لهذا الحدث.
من ناحية أخرى، قرر الفنان أحمد العوضي تكرار التجربة مع صنّاع مسلسل "حق عرب" الذي قدّمه في رمضان الماضي، بمسلسل يخوض به دراما رمضان المقبل.
وكشف محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب" من خلال صورة جمعته مع العوضي ونشرها عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن البدء في كتابة مسلسل جديد سيُعرض في موسم رمضان 2025، وعلّق على الصورة قائلاً: "رمضان 2025".
مسلسل "حق عرب" حقق نجاحاً كبيراً، وشارك أحمد العوضي في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: وفاء عامر، رياض الخولي، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله، وليد فواز...، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.
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