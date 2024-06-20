أحمد حلمي يرد على إشادة علي ربيع بمسرحية "ميمو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان أحمد حلمي، على إشادة الفنان علي ربيع بمسرحية "ميمو" بعد حضوره عرضها.

وأعاد "حلمي" نشر تدوينة علي ربيع عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "نورتنا يا علي".

ووجه علي ربيع، التهنئة إلى فريق عمل وأبطال مسرحية "ميمو" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف مبروك مسرحية ميمو.. جميلة أوي أوي".

وعرضت مسرحية "ميمو" خلال أيام عيد الأضحى في مصر بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "ميمو" بطولة النجوم أحمد حلمي، هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.