حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان حمدي الميرغني، رسالة للفنان علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو" التي عرضت تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

ونشر الميرغني، صورة تجمعه مع ربيع وأبطال المسرحية، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "نورتنا يا حبيب أخوك".

وكان الفنان علي ربيع، قد وجه التهنئة إلى فريق عمل وأبطال مسرحية "ميمو" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف مبروك مسرحية ميمو.. جميلة أوي أوي".

وعرضت مسرحية "ميمو" خلال أيام عيد الأضحى في مصر بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "ميمو" بطولة النجوم أحمد حلمي، هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.