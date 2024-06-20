نانسي عجرم تخضع لجلسة تصوير بعيد الأضحى.. والجمهوريعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة نانسي عجرم، لجلسة تصوير جديدة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت نانسي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من المسرح إلى شاشاتكم.. شكرا لتقاسم هذه اللحظة معي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال نانسي" ، "أحلى من القمر" ، "ما بتكبر" ، "الكائن الأجمل" ، "محلاها" ، "الملكة".

وكانت نانسي عجرم، قد أهدت مؤخرا وردة صفراء إلى الفنان عمرو دياب، وذلك خلال لقائها ببرنامج "كاريوكي بالعربي" المذاع على فضائية "دبي".

وقالت "نانسي" إنها معجبة بالأغاني الجديدة للمطرب عمرو دياب، مضيفة: "أهدي إليك هذه الوردة الصفراء، وأنا بحب كتير نجاحك وشغلك".

وتستعد نانسي عجرم لطرح أحدث أغانيها في الصيف بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.

يذكر أن، نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في تورنتو - كندا بشهر مارس الماضي، وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم تحت شعار "كامل العدد".

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