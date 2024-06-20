ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق: "ملكة جمال الكون" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنان ميرهان حسين وشاركت متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "ميرهان" مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، مرتدية فستان أبيض طويل، أبرز جمالها وأناقتها.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة يا قمر"، "قمر وملكة جميلة"، "مظهرك جميل وراقي ورائع جدا"، "من افضل البنات خلق"، "جمالك رهيب ما شاء الله ربنا يحفظك ياحبيبتي"، ملكه جمال الكون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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