شكرا لقرائتكم خبر عن عرض شجرة الدر على مسرح الجمهورية 26 و27 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا المصرية مسرحية شجرة الدر على مسرح الجمهورية لمدة يومى الأربعاء والخميس 26 و27 يونيو، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

شجرة الدر من تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، وشارك فى تصميم الشخصيات كريمة بدير، وبطولة أعضاء الفرقة، والعرض مستلهم من القصة التاريخية لـ"شجر الدر" زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، التي سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدًا في إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فقامت باستدعاء ابن زوجها تورانشاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له ، كما قامت بوضع خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك واشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة أن تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.

‎جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصرى والعربى وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً.