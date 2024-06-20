شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد نيكول كيدمان نجمة هوليود المفتونة بأكل الحشرات والديدان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، النجمة نيكول كيدمان بعيد ميلادها، حيث ولدت 20 يونيو عام 1967، وتمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب فى تاريخ السينما العالمية بفضل أدوارها والأعمال التى شاركت فيها بمسيرتها الفنية.



نيكول كيدمان

وبجانب أهم الأدوار التى شاركت فيها أو ارتباطها بأهم النجوم مثل توم كروز، وسبق ونالا معاً شهرة كبيرة بسبب هذا الارتباط، ونسلط الضوء فى عيد ميلادها على حكاية ربما لا يعلمها كثيرون وسيعتبرها غريبة للغاية على أحد أهم نجمات العالم أجمع كونها تحظى بشعبية كبيرة بسبب هذا الجمال.

تلك الغرابة تتعلق بأهم الأكلات التى تفضلها نيكول كيدمان والتى تتمثل فى الحشرات حيث تعد واحدة من عشاق أكل الديدان حية، وذلك أثناء مقابلة أجرتها معها مجلة "Vanity Fair"، ضمن برنامج تجريبى جديد حمل عنوان "مسرح المواهب السرية"، واستعرضت كيدمان خلالها إحدى "مواهبها" السرية المحببة بتناولها لمجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلى، وبعدما أثار الأمر موجة من الاستغراب والدهشة من جانب عشاقها ومحبيها حول العالم ممن شعروا بأن هذا الأمر مقزز بالنسبة لهم، ردت على ذلك بأن هناك أكثر من مليارى شخص فى العالم يأكلون الحشرات وأنها لا تتعدى كونها مجرد واحدة منهم.