ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من مطرب المهرجانات عنبة والفنان حسن أبو الروس، لإحياء حفل غنائي، غدًا الجمعة الموافق 21 يونيو.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط حفل عنبة وحسن أبو الروس

وكانت أعلنت الجهة المنظمة شروط الحفل، وهي: "الدخول مجانًا للسيدات من الساعة 11:00 مساءً حتى منتصف الليل عن طريق الحجز".

آخر أعمال مطرب المهرجانات عنبة

يذكر أن آخر أعماله، فيلم عصابة عظيمة، بطولة الفنانة إسعاد يونس، رنا رئيس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، لوسيندا سليمان، محمد محمود، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

قصة فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

آخر أعمال حسن أبو الروس

جدير بالذكر أن آخر أعماله مسلسل "حالة خاصة"، وتدور أحداثه حول المحامي نديم أبو سريع، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

قصة مسلسل حالة خاصة

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.