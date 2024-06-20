شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يصل إلى 114 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

حصد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية إيرادات بلغت 21 مليوناً و460 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأربعاء – رابع أيام عيد الأضحى – ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 114 مليون جنيه، وذلك خلال 8 أيام عرض فقط، حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 12 يونيو متربعاً على قمة الإيردات ومحطماً كل الأرقام القياسية.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني. وإخراج طارق العريان. وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.