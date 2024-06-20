شكرا لقرائتكم خبر عن محامى جاستن تيمبرليك يخرج عن صمته فى قضية اعتقال المغنى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

كسر محامى جاستن تيمبرليك صمته بشأن اعتقال النجم الذى حدث أمس الأربعاء، فوفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، فإن المحامي المعني هو إدوارد بيرك جونيور وقد أصدر بيانًا بخصوص كل ذلك.

والذي أكد فيه أن هناك عددا من الأشياء التي سيتم تسليط الضوء عليها في المستقبل القريب، وأضاف ممثل المحامي أنهم سيدافعون بقوة عن تيمبرليك ضد هذه الادعاءات.

واعترف أيضًا بأنه "سيكون لديه الكثير ليقوله في الوقت المناسب"، لكنه "ينتظر حاليًا التفاصيل الكاملة من مكتب المدعي العام".

كانت ألقت شرطة نيويورك القبض على المغنى العالمى جاستن تيمبرليك بتهمة القيادة وهو فى حالة سكر، وتم إطلاق سراحه من حجز الشرطة، وفقًا لمحاميه، ووفقا للشرطة تمت ملاحظة المغنى فى الساعة 12:37 صباح يوم الثلاثاء يقود سيارته في حالة سكر في ساج هاربور، نيويورك.

وتم إطلاق سراح تيمبرليك بدون كفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 26 يوليو المقبل، حسبما قال مكتب المدعي العام في مقاطعة سوفولك لـ CNN.

كان تيمبرليك يقود سيارة BMW 2025 عندما زُعم أنه فشل في التوقف عند إشارة توقف وفشل في الحفاظ على مساره، حسبما جاء في بيان صادر عن شرطة ساج هاربور.

وأوقف أحد الضباط حركة المرور، وقال تيمبرليك للشرطة إنه "شرب كأس مارتيني وكان يلحق بأصدقائه إلى المنزل"، كما كانت عينا تيمبرليك "لونها أحمر" وكانت هناك "رائحة قوية لمشروب كحولي" تنبعث من أنفاسه، حسبما جاء في سجلات المحكمة.

ووصفه أحد ضباط قسم شرطة قرية ساج هاربور بأنه "غير قادر على الانتباه"، مضيفًا "لقد كان بطيئًا في الكلام، وكان غير مستقر على قدميه، وكان أداؤه سيئًا في جميع اختبارات الرصانة الميدانية الموحدة".

كما رفض تيمبرليك الاختبار الكيميائي ثلاث مرات، في المرة الأولى قائلا: "لا، لن أقوم بإجراء اختبار كيميائي".

ويحتوي التقرير على تفاصيل اختبارات الرصانة الميدانية، وبالتالى تم وضعه رهن الاعتقال واحتجازه طوال الليل على ذمة التحقيق، بحسب الشرطة.

وقال محاميه إد بيرك لموقع CNN إنه تم احتجازه بسبب تجاوزه لإشارة التوقف والفشل في الالتزام بمساره.

ساج هاربور هي قرية تقع في هامبتونز في شرق لونج آيلاند، وغادر تيمبرليك الفندق الأمريكي في المنطقة قبل وقت قصير من إلقاء القبض عليه، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

القبض على جاستن تيمبرليك

جاستن تيمبرليك