قضية أليك بالدوين في إطلاق النار المميت في فيلم “راست” تأخذ منعطفًا مفاجئًا

اتخذت قضية القتل غير العمد التي يواجهها أليك بالدوين منعطفًا دراماتيكيًا حيث يزعم المدّعون أن الممثل أطلق طلقات فارغة على أفراد الطاقم قبل لحظات فقط من مقتل هالينا هاتشينز بالرصاص بشكل مأساوي في عام ٢٠٢١.

دفع بالدوين بأنه غير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالقتل غير العمد في موقع تصوير فيلم Rust، في حين يشير الادعاء الى أنه لم يكن حادثًا أو خطأ بناءً على تصرفاته في موقع التصوير، والتي يُزعم أنها تتضمن أمثلة سابقة له وهو يطلق طلقات فارغة على أفراد الطاقم.

انتهك الممثل البروتوكولات الأمنية بإطلاق “طلقة فارغة على أحد أفراد الطاقم” مع إبقائه على مرمى البصر، وفقًا لوثائق المحكمة المقدّمة في ١٧ يونيو والمتعلّقة بالحادث المميت الذي وقع في أكتوبر ٢٠٢١، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أم لا في نفس اليوم الذي توفيت فيه هالينا هاتشينز.

تقول وثائق المحكمة عن الادعاء: “يمكن رؤية [بالدوين] وهو يلعب ببندقيته ويسحب بندقيته عندما لم يكن المشهد يتطلب سحب بندقيته”. “عندما يسحب بندقيته، يتم توجيه فوهة البندقية مباشرة نحو ممثل آخر.

“يمكن رؤية السيد بالدوين وهو يصرخ بشكل متقطع طوال محاولات تصوير المشهد. إنه يمارس سيطرة كاملة على موقع التصوير من خلال إيقاف تسلسل التمثيل، والشتم بصوت عالٍ والاندفاع إلى الممثلين وطاقم العمل الآخرين”.

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ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الممثل في سانتا في، نيو مكسيكو، في التاسع من تموز/يوليو القادم، حيث سيتطلع الادعاء إلى تقديم أدلة على النهج المتهور المزعوم الذي اتبعه بالدوين في موقع التصوير عندما صوّب الممثل البالغ من العمر ٦٦ عامًا بندقيته وأطلق طلقة باتجاه “هاتشينز” التي توفيت للأسف.

ويمكن أن يُحكم على بالدوين بالسجن لمدة عام واحد لدوره في الوفاة.