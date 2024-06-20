محمود العسيلي يشعل بورتو المنيا بأجمل أغانيه.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المطرب محمود العسيلي، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الأربعاء، ضمن حفلات موسم الصيف في بورتو المنيا.

وقدم "العسيلي"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب محمود العسيلي

كان كشف المطرب محمود العسيلي، عن تعاونه مع الفنان مسلم في أغنية جديدة بعنوان "لا أبالي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكان طرح الفنان محمود العسيلي، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية على طريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان "عيني شايفة فيكي"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "عيني شايفة فيكي"، كلمات تامر حسين، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية عيني شايفة فيكي :-

جايبة الجمال ده منين مين اللي شافه قبلي

ماجاش في بني آدمين أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين ده يترسم لك صورة

بحر وطبيعة وناس قدام عينيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي إنت تبصي لها تحلى في عيني يا عيني عليكي يا عيني

عيني شايفة فيكي واحدة رهيبة خطفني جمالها

نجمة بعيدة وكل ما أجيلها تحلى في عيني يا عيني عليكي يا عيني

لو ابتسمتي بقول للشمس روحي بدري

ده إنت عليكي قبول مشوفتهوش أنا عمري

نور ده من بعيد يتشاف لو إنت جاية قصادي

بقيت بغير وبخاف عليكي من الدنيا دي