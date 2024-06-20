سبب إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب قبل انطلاقه بيوم

ياسر رشاد - القاهرة - قبل انطلاقه بيوم واحد، ألغت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلها الغنائي بدبي، الذي كان من المقرر أن يقام غدًا الأحد الموافق 21 يونيو برفقة المطرب حسين الجسمي.

تامر عاشور

تامر عاشور بديلًا لشيرين عبدالوهاب

وأكد مسئول عن الحفل في تصريحات صحفية، أنه تم استبدال المطرب المصري تامر عاشور بالفنانة شيرين عبدالوهاب.

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، إن الحفل كان ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك.

وأكد قنطوش في تصريحاته، أنه قد أُلْغِي الحفل بالاتفاق مع الجهة المنظمة للحفل، بسبب سفر شيرين في رحلة علاج للاستشفاء، دون أن يحدد الوجهة.

تامر عاشور

الجمهور مستاء من إلغاء حفل شيرين

وقد أعرب بعض الجمهور عن استيائه من عدم مشاركة شيرين، مشيرين إلى أنهم اشتروا تذاكر الحفل من أجل متابعتها.

وجاء في تعليقات بعضهم "بس أنا جاي أحضر شيرين، كيف بتجبرونا نحضر تامر عاشور".

كما اقترح آخرون تأجيل موعد الحفلة.

شيرين عبدالوهاب تنتهي من تسجيل أغنية جديدة

على الجانب الآخر، انتهت النجمة شيرين عبدالوهاب حديثًا من تسجيل أغنية جديدة، وستطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعاونت فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقي توما.

شيرين

شيرين عبدالوهاب تحتفل بخطوبتها

احتفلت شيرين عبد الوهاب، حديثًا في سرية بخطوبتها من رجل أعمال مصري من خارج الوسط الفني، وهو ما أثار استغراب متابعيها، خاصة أنه لم يمر على انفصالها من حسام حبيب سوى ستة أشهر فقط.

وفوجئ كل من حول النجمة شيرين عبدالوهاب بذلك الخبر حتى أنهم شعروا بنوع من الاستغراب، خاصة أن الفنانة لم تخبر أحدًا من مقربيها بأنها على علاقة عاطفية مع أحد خلال الفترة الحالية، كما أنهم اعتادوا على أن تخبرهم بذلك وتستشيرهم خاصة أهل الثقة منهم.

خطوبة شيرين

علاقة شيرين عبدالوهاب بحسام حبيب

وأكد مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، أنها خلال الفترة الماضية كانت منعزلة ولم تسمح لأحد بالدخول في دائرة معارفها أو أصدقائها، كما أنها ما زالت على علاقة بطليقها حسام حبيب.

وأوضح المصدر أن تلك العلاقة تخص العمل فقط، حيث يعد حسام هو مدير أعمالها الفعلي والشخص الذي تثق به فنيا وتستشيره في الأغنيات التي تختارها لتسجيلها، وفي الحفلات التي تعرض عليها سواء داخل أو خارج مصر.

